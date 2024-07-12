Вестерн Кевина Костнера "Горизонты 2" не выйдет 15 августа

Премьеру фильма Кевина Костнера "Горизонты 2" решили отложить

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокомпании Territory Pictures и New Line Cinema решили отложить премьеру фильма "Горизонты 2" Кевина Костнера. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фото: commons.wikimedia.org by hashi photo, CC BY 3.0

Изначально картина должна была выйти 15 августа. Тем не менее, теперь у продолжения проекта нет даты выхода в кинотеатрах. Компании сообщили, что решение было принято по обоюдному согласию. В Territory Pictures и New Line Cinema надеются, что "Горизонты" в ближайшее время станут популярнее, и тем самым аудитория следующей части увеличится.

Напомним, что фильм Кевина Костнера вышел на больших экранах 27 июня. За 2 недели кассовые сборы вестерна составили только 22 миллиона долларов.