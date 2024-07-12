Звезда "Папиных дочек" Татьяна Орлова рассказала о забавном случае в кафе

"Чего-то лицо знакомое": Татьяну Орлову узнали в кафе Витебска, но не совсем

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Папины дочки" Татьяна Орлова рассказала, что попала в забавную ситуацию в одном из кафе Витебска. Об этом она сообщила NEWS.ru.

Фото: unsplash.com by Kris Atomic krisatomic, PDM

Исполнительница роли Тамары в известной ленте заявила, что попросила борщ. Сотрудник заведения спросил её на кассе, снималась ли актриса в сериале "Сваты". Она ответила, что нет, но принимала участие в "Папиных дочках". Через некоторое время с ней сфотографировался весь коллектив кафе.

"Зашла в столовую или кафе, говорю: "Мне суп". Какой-то борщ. Мне говорят: "Сейчас нальём". А потом уже на кассе: "Вы снимались в "Сватах"?". Я говорю: "Нет". "А где? Чего-то лицо знакомое". Я говорю: "В "Папиных дочках". <...> И никакой реакции. <...> Я не успела съесть этот борщ, подошли и попросили сфотографироваться всем коллективом", — рассказала актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что народная артистка РСФСР Лариса Лужина сообщила о забавном случае со своего дня рождения.