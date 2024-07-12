Сериал "Постучись в мою дверь в Москве" продлили на второй сезон

Во втором сезоне "Постучись в мою дверь в Москве" будет 60 серий

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Романтическую комедийную мелодраму "Постучись в мою дверь в Москве" официально продлили на второй сезон. Об этом пишет Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, CC BY-SA 3.0

Съёмки стартуют осенью 2024 года. В продолжении сериала будет 60 эпизодов. Известно, что действие ленты развернётся по прошествии месяца после событий первого сезона. В основе сюжета снова будет лежать турецкое шоу, но с учётом российской специфики.

В "Постучись в мою дверь в Москве" показали историю девушки Саши Гордеевой. Она не смогла закончить университет из-за того, что её именная стипендия была аннулирована без объяснений причин. Главная героиня решает отомстить Сергею Градскому, владельцу компании, из-за которого произошла ситуация. Однако их знакомство предвещает девушке большие перспективы.