Звезда фильма "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова раскрыла размер своей пенсии

Народная артистка России Раиса Рязанова призналась, что получает около 18 тысяч рублей пенсии. Об этом звезда фильма "Москва слезам не верит" рассказала сайту aif.ru.
По словам актрисы, она никогда не жила богато. Кроме того, Раиса Рязанова сообщила, что ездит на фестивали и участвует в антрепризах для заработка.
"Пенсия у меня меньше 18 тысяч. На пенсию в 18 тысяч, конечно, не проживёшь. Поэтому я езжу на фестивали, играю в антрепризах. Самые любимые — "Незамужняя женщина" и "Любовь и голуби". У меня там замечательные партнёры, все народные и заслуженные: Юрка Чернов, Марина Яковлева, Оля Прокофьева. Одно удовольствие с ними выходить на сцену. Так что я не жалуюсь. Я никогда богато не жила. Бывало, что одно яблоко делила на несколько частей и по кусочку сыну выдавала", — заявила она.
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