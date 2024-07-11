Николас Кейдж готов окончательно завязать с кино: ещё три или четыре роли

Николас Кейдж заявил, что собирается уйти на пенсию

Николас Кейдж, один из самых востребованных актёров Голливуда конца 90-х и начала 2000-х, похоже, решил завершить свою карьеру в кино.

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В настоящее время он изменил свой образ и стал чаще сниматься в артхаусном кино и менее коммерчески успешных проектах. Но всё ещё находится на пике карьеры. Его фильмы нравятся критикам, а зрители с удовольствием смотрят их как в кинотеатрах, так и дома.

Одно время о Кейдже говорили как о вышедшей в тираж звезде, но он собрался и доказал, что по-прежнему способен на многое. Особенно в фильме "Собиратель душ", где его игру искренне хвалят рецензенты.

Однако, как оказалось, актёр всё ещё планирует уйти из киноиндустрии. Об этом он рассказал в интервью The New Yorker, заявив, что ему осталось сняться в трёх или четырёх фильмах.

"Да. Ну, я сыграл две или три очень второстепенные роли. Так что, может быть, ещё три или четыре главные роли. Может быть. Да, это больше похоже на то, что я говорил", — заявил Кейдж.

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