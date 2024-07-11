 Григорий Антипенко уходя от Юлии Такшиной, бросил ей всего одно слово

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44-летняя Юлия Такшина пожаловалась на отсутствие личной жизни

1:16
Кино

Прошло уже почти 20 лет с выхода на экраны сериала "Не родись красивой", который стал успешным не только в творческой, но и в личной жизни актрисы Юлии Такшиной. Именно там она познакомилась с Григорием Антипенко и прожила с ним 6 лет родив ему двух сыновей.

44-летняя Юлия Такшина пожаловалась на отсутствие личной жизни
Фото: YouTube канал Дети ЗВЁЗД и АКТЁРОВ by Скриншот видео YouTube канала Дети ЗВЁЗД и АКТЁРОВ, PDM

До свадьбы дело так и не дошло. Антипенко просто ушел от Такшиной, сказав, что ему "надоело". Но актёр поддерживает отношения с сыновьями и бывшей супругой.

Самым счастливым временем в жизни 44-летняя Юлия считает период ковидных ограничений, когда она с детьми жила на природе в арендованном под Муромом доме. Они всё время проводили вместе и делали уроки онлайн. Такого периода семейной идиллии в их жизни больше не было. Сейчас актриса постоянно на съёмках и редко бывает дома.

"Если бы вы видели мое расписание, вы бы поняли, что у меня нет шанса на свою личную жизнь. Но я об этом и не задумываюсь", — ответила она на вопрос о личной жизни в одном из интервью.

Ранее Правда. ру писала, что звезда сериала "Альф" погиб от теплового удара вместе со своей любимой собакой.

 

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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