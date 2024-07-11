Григорий Антипенко уходя от Юлии Такшиной, бросил ей всего одно слово

44-летняя Юлия Такшина пожаловалась на отсутствие личной жизни

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Прошло уже почти 20 лет с выхода на экраны сериала "Не родись красивой", который стал успешным не только в творческой, но и в личной жизни актрисы Юлии Такшиной. Именно там она познакомилась с Григорием Антипенко и прожила с ним 6 лет родив ему двух сыновей.

Фото: YouTube канал Дети ЗВЁЗД и АКТЁРОВ by Скриншот видео YouTube канала Дети ЗВЁЗД и АКТЁРОВ, PDM

До свадьбы дело так и не дошло. Антипенко просто ушел от Такшиной, сказав, что ему "надоело". Но актёр поддерживает отношения с сыновьями и бывшей супругой.

Самым счастливым временем в жизни 44-летняя Юлия считает период ковидных ограничений, когда она с детьми жила на природе в арендованном под Муромом доме. Они всё время проводили вместе и делали уроки онлайн. Такого периода семейной идиллии в их жизни больше не было. Сейчас актриса постоянно на съёмках и редко бывает дома.

"Если бы вы видели мое расписание, вы бы поняли, что у меня нет шанса на свою личную жизнь. Но я об этом и не задумываюсь", — ответила она на вопрос о личной жизни в одном из интервью.

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