Звезда сериала "Альф" погиб от теплового удара вместе со своей любимой собакой

СМИ с прискорбием сообщили о смерти Бенджи Грегори, ставшего в детстве звездой сериала "Альф". Ему было всего 46 лет.
Причиной смерти стал тепловой удар: актёр заснул в машине на солнце. Вместе с ним в автомобиле был его любимый пёс, который также погиб.
Сестра Грегори рассказала журналистам, что он страдал расстройством сна, из-за которого мог не спать по несколько дней. Вероятно, это и стало причиной трагедии.
Сериал "Альф" рассказывал о пришельце, прибывшем на Землю с планеты Мелмак и обосновавшемся в Лос-Анджелесе. Забавные приключения обаятельного и капризного Альфа начались, когда он поселился в американской семье.
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