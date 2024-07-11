Звезда сериала "Альф" погиб от теплового удара вместе со своей любимой собакой

Умер Бенджи Грегори, бывший в детстве звездой сериала "Альф"

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СМИ с прискорбием сообщили о смерти Бенджи Грегори, ставшего в детстве звездой сериала "Альф". Ему было всего 46 лет.

Фото: YouTube канал BTM Legends Corner by Скриншот видео YouTube канала BTM Legends Corner, PDM

Причиной смерти стал тепловой удар: актёр заснул в машине на солнце. Вместе с ним в автомобиле был его любимый пёс, который также погиб.

Сестра Грегори рассказала журналистам, что он страдал расстройством сна, из-за которого мог не спать по несколько дней. Вероятно, это и стало причиной трагедии.

Сериал "Альф" рассказывал о пришельце, прибывшем на Землю с планеты Мелмак и обосновавшемся в Лос-Анджелесе. Забавные приключения обаятельного и капризного Альфа начались, когда он поселился в американской семье.

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