Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобилисты назвали ошибки, которые убивают коробку передач
Жених Агаты Муцениеце высказался о браке: планируем дату свадьбы
Депутат Милонов призвал запретить турецкие сериалы
Летний отпуск - лучший выбор? Рассказываем как так
Центр Москвы особенно популярен у квартиросъёмщиков, заметила "Яндекс Аренда"
Илон Маск и xAI нацеливаются на значительное ускорение разработки ИИ
Умер Бенджи Грегори, бывший в детстве звездой сериала "Альф"
Кошачьи усы помогают кошкам чувствовать ветер во время охоты
Новая мышь Logitech G309: бесконечная работа без подзарядки
Бывшая Аффлека Дженнифер Гарнер поддерживает Лопес: высокие отношения

Дженнифер Гарнер стала "неожиданным союзником" Лопес в разводе с Аффлеком

0:58
Кино

Дженнифер Гарнер поддерживает Дженнифер Лопес в период развода с Беном Аффлеком. Актрисы, обе побывавшие замужем за Беном Аффлеком, поддерживают дружеские отношения, несмотря на проблемы в браке Лопес с Беном.

Дженнифер Гарнер стала "неожиданным союзником" Лопес в разводе с Аффлеком
Фото: YouTube канал Love Love by Скриншот видео YouTube канала Love Love, PDM

Казалось бы, Гарнер могла радоваться неудачам Аффлека и Лопес в их отношениях. Однако она в очередной раз показала себя как добрый и отзывчивый человек.

Зарубежные СМИ сообщают, что Гарнер стала "неожиданным союзником" для пока ещё жены Аффлека. Актрисы действительно дружат и поддерживают друг друга в трудные моменты. Источники говорят, что Гарнер была полезна Лопес, но не уточняют, в чём именно.

"Лопес получила поддержку от Гарнер: экс-супруга Аффлека оказывает помощь при разводе", — пишут они.

Ранее Правда.ру писала, что Брэд Питт нападал на Анджелину Джоли и своих сыновей.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Группировка "Отважных" взяла в клещи позиции ВСУ у Новосёловки Первой Дмитрий Плотников "Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Котлеты из гречки: обязательно понравятся тем, кто не хочет или не может есть мясо
Лайфхак для садоводов: какие усы клубники подходят для посадки, а какие - нет
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
Последние материалы
Хакеры используют серверы управления лифтами для атак на российские IT-организации
Психоаналитик рассказала, как правильно достигать целей
Этот простой трюк сделает ваши оладьи пышными и невероятно вкусными
В США число банкротств среди коммерческих компаний увеличилось на треть
Екатерина Андреева назвала "экстравещью" картофельную баню в Гималаях
Камни и ветки: выплаты за повреждения авто превысили 122 млн рублей
Запад будет инвестировать в войну, пока украинцы не кончатся
Вероника Степанова раскритиковала Тимати за любовь к пластиковым медведям
Трихолог Толстоносова рассказала, как спасти повреждённые волосы
Почему автомобили из Китая стоят в России в два раза дороже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников