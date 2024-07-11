Бывшая Аффлека Дженнифер Гарнер поддерживает Лопес: высокие отношения

Дженнифер Гарнер поддерживает Дженнифер Лопес в период развода с Беном Аффлеком. Актрисы, обе побывавшие замужем за Беном Аффлеком, поддерживают дружеские отношения, несмотря на проблемы в браке Лопес с Беном.
Казалось бы, Гарнер могла радоваться неудачам Аффлека и Лопес в их отношениях. Однако она в очередной раз показала себя как добрый и отзывчивый человек.
Зарубежные СМИ сообщают, что Гарнер стала "неожиданным союзником" для пока ещё жены Аффлека. Актрисы действительно дружат и поддерживают друг друга в трудные моменты. Источники говорят, что Гарнер была полезна Лопес, но не уточняют, в чём именно.
"Лопес получила поддержку от Гарнер: экс-супруга Аффлека оказывает помощь при разводе", — пишут они.
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