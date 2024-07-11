Бывшая Аффлека Дженнифер Гарнер поддерживает Лопес: высокие отношения

Дженнифер Гарнер стала "неожиданным союзником" Лопес в разводе с Аффлеком

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Дженнифер Гарнер поддерживает Дженнифер Лопес в период развода с Беном Аффлеком. Актрисы, обе побывавшие замужем за Беном Аффлеком, поддерживают дружеские отношения, несмотря на проблемы в браке Лопес с Беном.

Фото: YouTube канал Love Love by Скриншот видео YouTube канала Love Love, PDM

Казалось бы, Гарнер могла радоваться неудачам Аффлека и Лопес в их отношениях. Однако она в очередной раз показала себя как добрый и отзывчивый человек.

Зарубежные СМИ сообщают, что Гарнер стала "неожиданным союзником" для пока ещё жены Аффлека. Актрисы действительно дружат и поддерживают друг друга в трудные моменты. Источники говорят, что Гарнер была полезна Лопес, но не уточняют, в чём именно.

"Лопес получила поддержку от Гарнер: экс-супруга Аффлека оказывает помощь при разводе", — пишут они.

Ранее Правда.ру писала, что Брэд Питт нападал на Анджелину Джоли и своих сыновей.