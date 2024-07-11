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Старшие дети не общаются с Брэдом Питтом: наследники не простили отцу избиение Джоли и братьев

Брэд Питт нападал на Анджелину Джоли и своих сыновей

1:44
Кино

Брэд Питт не общается со старшими детьми, его наследники не могут простить отцу избиение матери и братьев. Актёр неоднократно проявлял агрессию к жене при детях.

Брэд Питт нападал на Анджелину Джоли и своих сыновей
Фото: YouTube канал Кинопоиск by Скриншот видео YouTube канала Кинопоиск, PDM

Во время бракоразводного процесса стало известно, что Брэд Питт поднимал руку на Анджелину Джоли и их сыновей. Один из эпизодов особенно запомнился детям, и они не могут простить этот поступок отцу.

Ранее адвокаты Джоли рассказывали, что во время одного из перелётов на частном самолёте Питт поссорился с ней. Когда сын актрисы попытался её защитить, Брэд потерял контроль над собой. По словам юристов, в этот момент один из детей попытался защитить Джоли, но Питт набросился на своего собственного ребёнка.

Джоли схватила его сзади, чтобы остановить, а Питт откинулся назад на сиденья самолёта, повредив ей спину и локоть. Дети бросились внутрь самолёта, пытаясь защитить друг друга. Питт душил одного из них и ударил другого по лицу. Дети умоляли его остановиться. Они все были напуганы.

Супруги уже разведены, но их дети ещё долго не смогут оправиться после этого травмирующего события. Пакс даже назвал Питта "засранцем мирового класса" в День отца.

Зарубежная пресса отмечает, что у звезды действительно натянутые отношения со старшими наследниками. Он практически не общается со взрослыми детьми, а в последние месяцы его контакты с младшими детьми ограничены из-за графика съёмок.

Ранее Правда.ру писала, что суд заочно арестовал Татьяну Лазареву* (признана иноагентом) за оправдание терроризма.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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