Татьяна Лазарева* заочно арестована. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России

Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву* за оправдание терроризма

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал актрису Татьяну Лазареву*. Информация об этом содержится в документах ведомства. Ранее следствие ходатайствовало о применении в отношении неё меры пресечения в виде заочного ареста.

Фото: YouTube канал Lazarevatut by Скриншот видео YouTube канала Lazarevatut, PDM

В начале 2022 года Лазарева уехала из России в Европу, а в июне её объявили в розыск по обвинению в дискредитации армии.

"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т. Ю.*", — пишется в сообщении.

Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил, что в отношении телеведущей возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

*Признана иноагентом на территории РФ.

Ранее Правда.ру писала, что актрису Яну Троянову* внесли в список экстремистов и террористов.