Татьяна Лазарева* заочно арестована. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал актрису Татьяну Лазареву*. Информация об этом содержится в документах ведомства. Ранее следствие ходатайствовало о применении в отношении неё меры пресечения в виде заочного ареста.
В начале 2022 года Лазарева уехала из России в Европу, а в июне её объявили в розыск по обвинению в дискредитации армии.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т. Ю.*", — пишется в сообщении.
Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил, что в отношении телеведущей возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
*Признана иноагентом на территории РФ.
Ранее Правда.ру писала, что актрису Яну Троянову* внесли в список экстремистов и террористов.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.