Депутат Милонов: из-за турецких сериалов у женщин складывается ложный образ мужчин

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Депутат Милонов призвал запретить турецкие сериалы

1:08
Кино

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что в России необходимо запретить турецкие сериалы.

Депутат Милонов призвал запретить турецкие сериалы
Фото: commons.wikimedia.org by Sm alien, CC BY-SA 3.0

По мнению Виталия Милонова, в Турции нет достойных актёров, а в самих лентах страны не показывают истинные реалии жизни.

"Надо запретить турецкие сериалы. Потому что турецкие сериалы — это белиберда полнейшая. Это враньё от начала до конца. Все эти пожиратели Наташ, которые вдруг… Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актёры. Там ни одного толкового актёра нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешёвые фигляры. Запретить турецкие сериалы! Потому что люди смотрят и думают, что так и есть", — сообщил депутат.

Он добавил, что у зрительниц создаётся неправильный образ мужчин, которые живут на территории Турции. По его словам, в сериалах страны их слишком романтизируют.

Ранее Pravda.Ru писала, почему в турецких лентах нет откровенных сцен.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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