Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит посетит Россию

Актёр Бурак Озчивит приедет в Россию на гастроли

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит приедет в Россию на гастроли осенью. Об этом пишет агентство ТАСС.

Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

Сообщается, что актёр примет участие в концертах "Музыка турецких сериалов". Мероприятия пройдут в сентябре и октябре. В пресс-службе проекта уточнили, что гастроли Бурака Озчивита начнутся в Сочи (24 сентября), продолжатся в Санкт-Петербурге (9 октября) и завершатся в столице России (10 октября).

Известно, что на концертах прозвучат мелодии из сериалов с участием знаменитости. Кроме того, можно будет послушать ранее не исполняемые композиции и саундтреки из лент "Постучись в мою дверь", "Зимородок", "Правосудие", "Ветреный" и других. При этом ведущий Иван Чуйков поговорит с Бураком Озчивитом о его личной и профессиональной жизни.