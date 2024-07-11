Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обязательная процедура с помидорами в июле
Роман Худяков предложил пригласить священника в дом Пугачёвой
Брэд Питт нападал на Анджелину Джоли и своих сыновей
Учёные обнаружили, что бегемоты могут зависать в воздухе при беге
Огурцы и кошки: почему этот овощ вызывает страх
Холодный свекольник на квасе: то, что нужно на первое для жаркого летнего дня
В Крыму спасли туриста, который сошёл с тропы
Топ-5 расходников в автомобиле, которые нужно менять вовремя: советы эксперта
Мастер маникюра Сосина: вреден ли гель-лак и нужно ли ногтям "дышать"
Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит посетит Россию

Актёр Бурак Озчивит приедет в Россию на гастроли

0:57
Кино

Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит приедет в Россию на гастроли осенью. Об этом пишет агентство ТАСС.

Актёр Бурак Озчивит приедет в Россию на гастроли
Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

Сообщается, что актёр примет участие в концертах "Музыка турецких сериалов". Мероприятия пройдут в сентябре и октябре. В пресс-службе проекта уточнили, что гастроли Бурака Озчивита начнутся в Сочи (24 сентября), продолжатся в Санкт-Петербурге (9 октября) и завершатся в столице России (10 октября).

Известно, что на концертах прозвучат мелодии из сериалов с участием знаменитости. Кроме того, можно будет послушать ранее не исполняемые композиции и саундтреки из лент "Постучись в мою дверь", "Зимородок", "Правосудие", "Ветреный" и других. При этом ведущий Иван Чуйков поговорит с Бураком Озчивитом о его личной и профессиональной жизни.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
ГОСТы и нормы по перевозке пассажиров соблюдать просто необходимо Дмитрий Плотников "Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Котлеты из гречки: обязательно понравятся тем, кто не хочет или не может есть мясо
Лайфхак для садоводов: какие усы клубники подходят для посадки, а какие - нет
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
Топ-5 расходников в автомобиле, которые нужно менять вовремя: советы эксперта
Мастер маникюра Сосина: вреден ли гель-лак и нужно ли ногтям "дышать"
Актёр Бурак Озчивит приедет в Россию на гастроли
Маски для лица: с какого возраста можно начинать применять?
В России количество работающих увеличилось по сравнению с прошлым годом
Идеальные масла для ухода за кожей: как выбрать своё
Стало известно, чем подкармливать пионы в июле
Олег Газманов поделился своими эмоциями на фоне политических санкций
Исследование показало невозможность создания чёрной дыры из света
Активисты предложили Валерию Меладзе вернуться в Россию и продать свою виллу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников