Стартовали съёмки сказки "Ворожея" про Василису, которая ищет своих родителей

Киностудия "Ленфильм" при поддержке Министерства культуры нашей страны приступила к съёмкам сказки "Ворожея", которая основана на славянском фольклоре. Об этом пишет Бюллетень кинопрокатчика.
В качестве режиссёра фильма выступает Каролина Кубринская ("Постучись в мою дверь в Москве"). В картине принимают участие Николай Наумов, Анна Ковальчук, Екатерина Суворова и другие актёры. Известно, что съёмки продлятся до конца этого месяца.
По сюжету "Ворожеи" юная Василиса отправляется в опасное путешествие в лес, чтобы спасти родителей. Главной героине предстоит преодолеть множество трудностей, встретить первую любовь и узнать правду о своём происхождении.
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