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Стартовали съёмки сказки "Ворожея" про Василису, которая ищет своих родителей

Начались съёмки фильма "Ворожея" по мотивам славянского фольклора

0:47
Кино

Киностудия "Ленфильм" при поддержке Министерства культуры нашей страны приступила к съёмкам сказки "Ворожея", которая основана на славянском фольклоре. Об этом пишет Бюллетень кинопрокатчика.

Начались съёмки фильма "Ворожея" по мотивам славянского фольклора
Фото: unsplash.com by Sven Schlager, PDM

В качестве режиссёра фильма выступает Каролина Кубринская ("Постучись в мою дверь в Москве"). В картине принимают участие Николай Наумов, Анна Ковальчук, Екатерина Суворова и другие актёры. Известно, что съёмки продлятся до конца этого месяца.

По сюжету "Ворожеи" юная Василиса отправляется в опасное путешествие в лес, чтобы спасти родителей. Главной героине предстоит преодолеть множество трудностей, встретить первую любовь и узнать правду о своём происхождении. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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