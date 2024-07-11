Стартовали съёмки сказки "Ворожея" про Василису, которая ищет своих родителей

Начались съёмки фильма "Ворожея" по мотивам славянского фольклора

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Киностудия "Ленфильм" при поддержке Министерства культуры нашей страны приступила к съёмкам сказки "Ворожея", которая основана на славянском фольклоре. Об этом пишет Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: unsplash.com by Sven Schlager, PDM

В качестве режиссёра фильма выступает Каролина Кубринская ("Постучись в мою дверь в Москве"). В картине принимают участие Николай Наумов, Анна Ковальчук, Екатерина Суворова и другие актёры. Известно, что съёмки продлятся до конца этого месяца.

По сюжету "Ворожеи" юная Василиса отправляется в опасное путешествие в лес, чтобы спасти родителей. Главной героине предстоит преодолеть множество трудностей, встретить первую любовь и узнать правду о своём происхождении.