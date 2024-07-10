Четвёртый фильм франшизы "Заклятие" выйдет 5 сентября 2025 года, завершив основную серию

Стала известна дата премьеры последнего фильма "Заклятие"

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Финал истории "Заклятия" близок. Студия New Line назначила премьеру четвёртого и последнего фильма франшизы на 5 сентября 2025 года.

Фото: youtube.com by Warner Bros. Pictures, PDM

Режиссёром картины станет Майкл Чавес, известный по работе над "Заклятие 3: По воле дьявола" (2021) и спин-оффом "Проклятие монахини 2" (2023). Сценарий к новому фильму написал Дэвид Лесли Джонсон.

Первый фильм, снятый Джеймсом Ваном, вышел в 2013 году и собрал около 320 миллионов долларов при бюджете в 20 миллионов. В центре сюжета всей серии находятся исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены, роли которых исполняют Патрик Уилсон и Вера Фармига. Вместе со спин-оффами франшиза заработала более 2 миллиардов долларов по всему миру, сообщает The Hollywood Reporter.