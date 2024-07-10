Энн Хэтэуэй рассматривает возможность участия в продолжении фильма "Дьявол носит Prada"

Энн Хэтэуэй обсуждает участие в новой части "Дьявол носит Prada"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Лауреатка премии "Оскар" Энн Хэтэуэй ведёт переговоры об участии в сиквеле фильма "Дьявол носит Prada".

Фото: commons.wikimedia.org by ElloSteph, CC BY 3.0

Анонс второй части состоялся на этой неделе. Ожидается, что главные роли снова исполнят Мэрил Стрип и Эмили Блант. За продолжение отвечает студия Disney, а сценарий вновь пишет Алин Брош МакКенна.

На данный момент в Disney не предоставили комментариев. В оригинальном фильме 2006 года Хэтэуэй играла Андреа Сакс, помощницу строгой Миранды Пристли (Стрип). Картина собрала 326 миллионов долларов в мировом прокате.

В новом фильме Миранда Пристли сталкивается с закатом своей карьеры и кризисом традиционной журнальной индустрии. Чтобы оживить журнал "Подиум", она обращается за помощью к своей бывшей ассистентке Эмили (Блант), которая теперь занимает высокий пост в группе люксовых брендов.

Также предполагается, что в сиквеле снова появится Стэнли Туччи в роли Найджела. Режиссёром останется Дэвид Фрэнкел, работавший над первой частью.