"Головоломка 2" обогнала "Суперсемейку 2", установив новый рекорд кассовых сборов Pixar

Анимационный фильм "Головоломка 2" стал настоящим хитом среди зрителей. Недавно он превзошёл "Суперсемейку 2" и стал самым успешным проектом в истории Pixar.
Согласно данным The Hollywood Handle, мультфильм, снятый Келси Манн, уже собрал более $1,24 млрд, обогнав "Суперсемейку 2" и став самым кассовым в истории студии. Он также является самым кассовым фильмом года на данный момент.
В новом мультфильме Райли, теперь подросток, сталкивается с новыми эмоциями, такими как Тревожность, Зависть, Хандра и Стыд. Это заставляет Радость, Грусть, Страх, Гнев и Отвращение искать способы взаимодействия с новыми эмоциями, чтобы избежать серьёзных последствий.
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