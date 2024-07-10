"Головоломка 2" обогнала "Суперсемейку 2", установив новый рекорд кассовых сборов Pixar

"Головоломка 2" побила рекорды, став самым кассовым фильмом Pixar

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Анимационный фильм "Головоломка 2" стал настоящим хитом среди зрителей. Недавно он превзошёл "Суперсемейку 2" и стал самым успешным проектом в истории Pixar.

Фото: youtube.com by Pixar, PDM

Согласно данным The Hollywood Handle, мультфильм, снятый Келси Манн, уже собрал более $1,24 млрд, обогнав "Суперсемейку 2" и став самым кассовым в истории студии. Он также является самым кассовым фильмом года на данный момент.

В новом мультфильме Райли, теперь подросток, сталкивается с новыми эмоциями, такими как Тревожность, Зависть, Хандра и Стыд. Это заставляет Радость, Грусть, Страх, Гнев и Отвращение искать способы взаимодействия с новыми эмоциями, чтобы избежать серьёзных последствий.