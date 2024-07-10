Вышел новый трейлер "Дэдпула и Росомахи" с участием Райана Рейнольдса и Хью Джекмана

Marvel выпустила новый трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха"

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания Marvel представила новый трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха", где главные роли исполняют Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

Фото: youtube.com by Ryan Reynolds, PDM

Мировая премьера "Дэдпула и Росомахи" запланирована на 26 июля 2024 года, а в российских кинотеатрах фильм начнут показывать с 29 июля.

Режиссёром фильма выступил Шон Леви, известный по работе над фильмом "Главный герой". Помимо основных актёров, в фильме также сыграли Морена Баккарин ("Дэдпул", "Шпион"), Дженнифер Гарнер ("Далласский клуб покупателей", "Перл-Харбор"), Мэттью Макфэдиен ("Гордость и предубеждение", "Фрост против Никсона") и другие.