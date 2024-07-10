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Почему не стоит верить урокам выживания в кино: экстремальные ситуации — мифы и реальность

Топ-5 опасных мифов о выживании в кинофильмах, которые могут вас погубить

2:03
Кино

В кино часто показывают, как люди выживают в экстремальных условиях. Неважно, оказались ли они на необитаемом острове без пищи или потерялись в джунглях, смелые герои рано или поздно находят еду, избегают укусов опасных насекомых и выходят к людям.

Топ-5 опасных мифов о выживании в кинофильмах, которые могут вас погубить
Фото: unsplash.com by Andrew Ly, PDM

На самом деле всё иначе. Уроки выживания из фильмов не стоит воспринимать всерьёз, так как они могут оказаться вредными, сообщает портал "Киноафиша".

Следовать течению реки для выхода к людям

Это типичное действие персонажей, попавших в густой лес. В реальности, хоть поселение и может быть рядом с рекой, расстояние до него может составлять сотни километров. На самом деле, потерявшимся советуют оставаться на месте: если их будут искать, прочёсывание тайги или джунглей начнётся с последнего известного местоположения.

Искать воду в пустыне

Вода необходима, но еще важнее найти тень, чтобы переждать дневную жару и не терять запасы жидкости под палящим солнцем. Передвигаться лучше ночью.

Разводить огонь в пещере

Часто в фильмах герои разводят костер в пещере, спасаясь от дождя или ночуя. Однако это не всегда безопасно. Если вход узкий и непроветриваемый, дыму некуда будет выходить.

Есть сырую свежепойманную рыбу

Ещё одно популярное клише — герой на необитаемом острове ловит рыбу и ест её сырой. В реальности, это опасно. Термообработка помогает уменьшить риск заражения патогенными бактериями и микробами.

Мокрая одежда лучше, чем отсутствие одежды

Герой, упавший в реку, часто не спешит раздеваться и сушить вещи. Он продолжает путь в мокрой одежде. На самом деле, так лучше не делать, особенно если холодно. Организм будет тратить энергию на согревание воды в тканях, и внутренним органам может не хватать тепла.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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