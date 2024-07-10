Почему не стоит верить урокам выживания в кино: экстремальные ситуации — мифы и реальность

В кино часто показывают, как люди выживают в экстремальных условиях. Неважно, оказались ли они на необитаемом острове без пищи или потерялись в джунглях, смелые герои рано или поздно находят еду, избегают укусов опасных насекомых и выходят к людям.
На самом деле всё иначе. Уроки выживания из фильмов не стоит воспринимать всерьёз, так как они могут оказаться вредными, сообщает портал "Киноафиша".
Следовать течению реки для выхода к людям
Это типичное действие персонажей, попавших в густой лес. В реальности, хоть поселение и может быть рядом с рекой, расстояние до него может составлять сотни километров. На самом деле, потерявшимся советуют оставаться на месте: если их будут искать, прочёсывание тайги или джунглей начнётся с последнего известного местоположения.
Искать воду в пустыне
Вода необходима, но еще важнее найти тень, чтобы переждать дневную жару и не терять запасы жидкости под палящим солнцем. Передвигаться лучше ночью.
Разводить огонь в пещере
Часто в фильмах герои разводят костер в пещере, спасаясь от дождя или ночуя. Однако это не всегда безопасно. Если вход узкий и непроветриваемый, дыму некуда будет выходить.
Есть сырую свежепойманную рыбу
Ещё одно популярное клише — герой на необитаемом острове ловит рыбу и ест её сырой. В реальности, это опасно. Термообработка помогает уменьшить риск заражения патогенными бактериями и микробами.
Мокрая одежда лучше, чем отсутствие одежды
Герой, упавший в реку, часто не спешит раздеваться и сушить вещи. Он продолжает путь в мокрой одежде. На самом деле, так лучше не делать, особенно если холодно. Организм будет тратить энергию на согревание воды в тканях, и внутренним органам может не хватать тепла.
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