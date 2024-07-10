Загадки индийского кино: почему слёзы, танцы и драма становятся ключевыми элементами

Что скрывается за яркими танцами и слезами в индийских фильмах?

1:26 Your browser does not support the audio element. Кино

Индийские фильмы известны во всём мире не только благодаря необычным сюжетам. Зрителей часто удивляют чрезмерные реакции героев на обычные события, максимально накаленная драма, слёзы и постоянные танцы.

Фото: commons.wikimedia.org by Prashant Patel, CC BY 2.0

Всё это можно увидеть как в романтических комедиях, так и в серьёзных фильмах о военных, где, казалось бы, слезам и танцам не место. Но режиссёры включают такие эпизоды в сюжеты не случайно.

Индия — не самая богатая страна, и поход в кинотеатр для всей семьи обходится дорого. Поэтому люди, особенно из деревень, редко выбираются на сеансы и хотят получить максимум от просмотра фильма.

Кинематографисты стараются угодить зрителям, смешивая все возможные жанры. Таким образом, храбрый солдат может исполнить сложный танцевальный номер, брутальный супергерой — расплакаться, а в мелодраме герой в поисках возлюбленной может перепрыгнуть десятиметровую пропасть без страховки. И когда он наконец воссоединяется с любимой, над ними расцветают фейерверки и сыпется конфетти.

Сложности добавляет ограниченный бюджет. Создавать компьютерную графику на уровне Голливуда слишком дорого. Поэтому режиссёры и актёры сами добавляют яркости сценам громким плачем, выяснениями отношений и, конечно же, танцами в национальных костюмах.