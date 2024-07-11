Шэрон Стоун осталась без 18 миллионов долларов после болезни

Актриса Шэрон Стоун рассказала, что лишилась 18 миллионов долларов после инсульта. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
По словам звезды "Основного инстинкта", в 2001 году она перенесла инсульт и восстанавливалась после него в течение 7 лет. Всё это время актриса не проверяла банковский счёт.
"Да, и в то время люди использовали меня в своих интересах. Благодаря моему успеху я сэкономила 18 миллионов долларов, но, когда я вернулась и проверила свой банковский счёт, всё это исчезло. Мой холодильник, мой телефон — всё было записано на имена других людей", — призналась Шэрон Стоун.
Актриса добавила, что приняла ситуацию и решила жить дальше. Кроме того, она посоветовала никогда не держаться за злость и обиду, так как в таком случае негативные эмоции не покинут человека.
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