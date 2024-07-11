Шэрон Стоун осталась без 18 миллионов долларов после болезни

Шэрон Стоун рассказала, что однажды лишилась 18 миллионов долларов

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Шэрон Стоун рассказала, что лишилась 18 миллионов долларов после инсульта. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам звезды "Основного инстинкта", в 2001 году она перенесла инсульт и восстанавливалась после него в течение 7 лет. Всё это время актриса не проверяла банковский счёт.

"Да, и в то время люди использовали меня в своих интересах. Благодаря моему успеху я сэкономила 18 миллионов долларов, но, когда я вернулась и проверила свой банковский счёт, всё это исчезло. Мой холодильник, мой телефон — всё было записано на имена других людей", — призналась Шэрон Стоун.

Актриса добавила, что приняла ситуацию и решила жить дальше. Кроме того, она посоветовала никогда не держаться за злость и обиду, так как в таком случае негативные эмоции не покинут человека.

Ранее Pravda.Ru писала о 3-х скандальных заявлениях Шэрон Стоун.