Стала известна дата выхода мультфильма "Шрек 5"

Мультфильм "Шрек 5" выйдет 1 июля 2026 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Студия DreamWorks Animation в социальных сетях анонсировала дату выхода мультфильма "Шрек 5". Картина появится в кинотеатрах 1 июля 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Rojypala, CC BY-SA 3.0

Детали сюжета предстоящего анимационного проекта пока не сообщаются. Однако известно, что к своим ролям вернутся актёры Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона).

В серии мультфильмов показали приключения главного героя огра по имени Шрек и его друзей. Ранее Эдди Мёрфи рассказывал, что работа над продолжением "Шрека" стартовала в начале 2024 года. Кроме того, по его словам, после выхода пятой части начнётся создание спин-оффа об Осле.