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Стала известна дата выхода мультфильма "Шрек 5"

Мультфильм "Шрек 5" выйдет 1 июля 2026 года

0:50
Кино

Студия DreamWorks Animation в социальных сетях анонсировала дату выхода мультфильма "Шрек 5". Картина появится в кинотеатрах 1 июля 2026 года.

Мультфильм "Шрек 5" выйдет 1 июля 2026 года
Фото: commons.wikimedia.org by Rojypala, CC BY-SA 3.0

Детали сюжета предстоящего анимационного проекта пока не сообщаются. Однако известно, что к своим ролям вернутся актёры Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). 

В серии мультфильмов показали приключения главного героя огра по имени Шрек и его друзей. Ранее Эдди Мёрфи рассказывал, что работа над продолжением "Шрека" стартовала в начале 2024 года. Кроме того, по его словам, после выхода пятой части начнётся создание спин-оффа об Осле.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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