Стала известна дата выхода мультфильма "Шрек 5"

Студия DreamWorks Animation в социальных сетях анонсировала дату выхода мультфильма "Шрек 5". Картина появится в кинотеатрах 1 июля 2026 года.
Детали сюжета предстоящего анимационного проекта пока не сообщаются. Однако известно, что к своим ролям вернутся актёры Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона).
В серии мультфильмов показали приключения главного героя огра по имени Шрек и его друзей. Ранее Эдди Мёрфи рассказывал, что работа над продолжением "Шрека" стартовала в начале 2024 года. Кроме того, по его словам, после выхода пятой части начнётся создание спин-оффа об Осле.
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