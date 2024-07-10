Возлюбленный Екатерины Старшовой расстался с ней из-за Джульетты

Возлюбленный Екатерины Старшовой ушёл от неё к Джульетте

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова рассталась со своим возлюбленным Василием. Об этом пишет 7Дней.

Фото: https://www.flickr.com/photos/timypenburg/5020935650 by Tim Geers, CC BY-SA 2.0

По информации издания, юноша ушёл от неё к итальянке Джульетте. При этом девушка работает в одном коллективе с Екатериной Старшовой и её бывшим возлюбленным — они вместе выступают в ледовых шоу. Предположительно, актриса решила сохранить хорошие отношения с Василием. Весной этого года они вместе отдыхали на Багамах. Однако уже тогда юноша публиковал совместные фотографии с Джульеттой.

Екатерина Старшова и Василий познакомились на занятиях фигурным катанием. Через некоторое время они вступили в отношения. Пара встречалась около 6 лет.