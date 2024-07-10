Возлюбленный Екатерины Старшовой расстался с ней из-за Джульетты

Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова рассталась со своим возлюбленным Василием. Об этом пишет 7Дней.
По информации издания, юноша ушёл от неё к итальянке Джульетте. При этом девушка работает в одном коллективе с Екатериной Старшовой и её бывшим возлюбленным — они вместе выступают в ледовых шоу. Предположительно, актриса решила сохранить хорошие отношения с Василием. Весной этого года они вместе отдыхали на Багамах. Однако уже тогда юноша публиковал совместные фотографии с Джульеттой.
Екатерина Старшова и Василий познакомились на занятиях фигурным катанием. Через некоторое время они вступили в отношения. Пара встречалась около 6 лет.
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