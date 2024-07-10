Алексей Чадов поделился новостями о молодой беременной жене

Алексей Чадов, который скоро во второй раз станет отцом, поделился радостными новостями о своей беременной жене.
В прошлом году актёр тайно женился на модели Лейсан Галимовой. Сейчас пара с нетерпением ждёт пополнения в семье. Алексей рассказал журналистам, как себя чувствует его беременная жена.
"Прекрасно, замечательно себя чувствует, передавала всем привет", — поделился он.
Пара не устраивала пышного торжества, а пригласила на праздничный ужин после росписи только самых близких людей. Однако они мечтают о красивой свадьбе, правда, пока не знают, когда именно она состоится.
"Я думаю, попозже мы что-нибудь придумаем, — сказал 42-летний актёр. — Лето очень активное, половина его уже прошла. Как обычно, эта маленькая жизнь пролетает очень быстро".
Ранее Правда.ру писала, что Джон Сина уходит из рестлинга.
Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.