Алексей Чадов поделился новостями о молодой беременной жене

Алексей Чадов рассказал, что его беременная жена передаёт поклонникам привет

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Алексей Чадов, который скоро во второй раз станет отцом, поделился радостными новостями о своей беременной жене.

Фото: Музей боевого братства России is licensed under public domain

В прошлом году актёр тайно женился на модели Лейсан Галимовой. Сейчас пара с нетерпением ждёт пополнения в семье. Алексей рассказал журналистам, как себя чувствует его беременная жена.

"Прекрасно, замечательно себя чувствует, передавала всем привет", — поделился он.

Пара не устраивала пышного торжества, а пригласила на праздничный ужин после росписи только самых близких людей. Однако они мечтают о красивой свадьбе, правда, пока не знают, когда именно она состоится.

"Я думаю, попозже мы что-нибудь придумаем, — сказал 42-летний актёр. — Лето очень активное, половина его уже прошла. Как обычно, эта маленькая жизнь пролетает очень быстро".

Ранее Правда.ру писала, что Джон Сина уходит из рестлинга.