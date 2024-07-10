За призыв убивать русских детей актрису Яну Троянову* внесли в список экстремистов и террористов

Росинфомониторинг включил Яну Троянову* (признана в России иностранным агентом) в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства 9 июля.
В обновлённом перечне организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, появились данные актрисы. В базе Росинфомониторинга появилась новая запись:
"12505. Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г. р., г. Екатеринбург".
Троянова известна благодаря сериалу "Ольга" и фильмам "Волчок", "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ".
В ноябре 2023 года Минюст признал Троянову иноагентом. Ведомство внесло её в реестр за распространение недостоверной информации о решениях российских властей.
В мае 2024 года Яна Троянова подтвердила свой переезд во Францию после завершения съёмок в сериале "Ольга".
В июне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить её высказывание, которое она сделала в одном из своих интервью:
"Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей"".
Ранее Правда.ру писала, что уехавшая во Францию Яна Троянова* обвинила Россию в своем алкоголизме.
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