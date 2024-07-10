Альтернативные живые: выходит новый фильм по комиксам "Зомби, которые съели мир"

15 августа в российский прокат выйдет молодёжная комедия "Реальные зомби"

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

15 августа в прокат выйдет комедия "Реальные зомби" от канадских режиссёров, авторов "Лето 84" и "Турбо-пацан".

Фото: YouTube канал топКино by Скриншот видео YouTube канала топКино, PDM

По сюжету в будущем зомби вошли в обыденную жизнь человечества. Они вовсе не агрессивны и являются полноправными членами общества: работают в магазинах, делают маникюр, ведут прогноз погоды.

Однако некоторые беспринципные дельцы видят в "альтернативных живых" возможность для получения выгоды, что может привести к непредсказуемым последствиям для всех.

Трое друзей пытаются помешать планам мегакорпорации, которая собирается устроить новый зомби-апокалипсис.

Картина, снятая на основе графического романа "Зомби, которые съели мир", уже получила приз зрительских симпатий на фестивале Fantasia за оригинальный концепт.

Ранее Правда.ру писала, что на съёмках фильма "Экипаж" использовали ялтинский карьер и тонны комбикорма.