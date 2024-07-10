15 августа в прокат выйдет комедия "Реальные зомби" от канадских режиссёров, авторов "Лето 84" и "Турбо-пацан".
По сюжету в будущем зомби вошли в обыденную жизнь человечества. Они вовсе не агрессивны и являются полноправными членами общества: работают в магазинах, делают маникюр, ведут прогноз погоды.
Однако некоторые беспринципные дельцы видят в "альтернативных живых" возможность для получения выгоды, что может привести к непредсказуемым последствиям для всех.
Трое друзей пытаются помешать планам мегакорпорации, которая собирается устроить новый зомби-апокалипсис.
Картина, снятая на основе графического романа "Зомби, которые съели мир", уже получила приз зрительских симпатий на фестивале Fantasia за оригинальный концепт.
Ранее Правда.ру писала, что на съёмках фильма "Экипаж" использовали ялтинский карьер и тонны комбикорма.
Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.