Виктория Исакова поделилась редким кадром со своей восьмилетней дочерью Варварой

Актриса Виктория Исакова показала свою дочь от режиссёра Морозова

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Виктория Исакова поделилась редким кадром со своей восьмилетней дочерью Варварой. 47-летняя актриса опубликовала фотографию, на которой её дочь сидит на диване в платье и листает глянцевый журнал. У девочки серьёзное выражение лица, она внимательно разглядывает картинки.

Фото: /t.me/VikaIsakova is licensed under public domain

"Любовь", — подписала фото Виктория.

Этот снимок вызвал восторг у поклонников, которые отметили, что Варвара растёт настоящей красавицей, унаследовавшей красоту своей матери и обаяние отца. Дочь актрисы режиссёра уже учится в школе и радует родителей хорошими оценками.

Исакова уже более 20 лет замужем за режиссёром Юрием Морозовым. Он снял такие известные картины, как "Угрюм-река" и третий сезон сериала "Содержанки". В 2003 году у пары родилась дочка, но она не прожила и трёх месяцев. И только в 2015 году они снова стали родителями — у них появилась дочка Варвара. Супруги редко делятся фотографиями малышки с поклонниками.

Ранее Правда. ру писала, что первым мужем Екатерины Климовой был её школьный возлюбленный Илья Хорошилов.