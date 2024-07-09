Николас Кейдж рассказал о связи между детскими воспоминаниями и ролью маньяка в новом триллере "Собиратель душ"

Как детские травмы помогли Николасу Кейджу подготовиться к роли маньяка

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Николас Кейдж дал интервью The Hollywood Reporter, где поделился своим опытом подготовки к роли маньяка по прозвищу Длинноногий в грядущем триллере "Собиратель душ" (Longlegs).

Фото: commons.wikimedia.org by nicolas genin, CC BY-SA 2.0

Актёр рассказал, что для создания образа он обращался к воспоминаниям о своём детстве, проведённом с матерью, страдающей шизофренией и тяжёлой депрессией, из-за чего она часто попадала в психиатрические учреждения.

Кейдж отметил, что голоса маньяка не принадлежат полностью ему. Длинноногий находится под влиянием некой сущности. Работая над ролью, он часто думал о своей матери и её страданиях, что позволило ему почувствовать некоторое сочувствие к персонажу, понимая его безумие и действия с манекенами.

Премьера фильма в России запланирована на 25 июля.