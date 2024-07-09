"Три богатыря. Ни дня без подвига" продолжают лидировать в прокате несмотря на летний сезон и полупустые залы

Мультфильм "Три богатыря" уверенно удерживает второе место в прокате

1:54 Your browser does not support the audio element. Кино

В тройке лидеров ЕАИС уверенно держится новая часть франшизы "Три богатыря", занявшая второе место в рейтинге по итогам прошедшего уикенда. Их общая касса достигла 178 млн рублей. Главная отечественная новинка, фэнтези "Самая большая луна", оказалась неудачной — сборы составили менее 13 млн рублей. На первом и втором местах также остаются короткометражные фильмы, которые показываются вместе с неофициальным показом второй части "Головоломки".

Фото: YouTube канал Три богатыря by Скриншот видео YouTube канала Три богатыря, PDM

Новая часть "Трёх богатырей", с любимыми персонажами Добрыней Никитичем, Ильёй Муромцем и Алёшей Поповичем, пользуется успехом у семейной аудитории. Фильм, стартовавший в прокате 20 июня, всё ещё держится в топах, несмотря на то что летний сезон обычно характеризуется полупустыми залами из-за жары, когда многие предпочитают отдых на пляже или у бассейна, сообщают Известия.

За прошедшие выходные "Три богатыря. Ни дня без подвига" собрали 28,8 млн рублей, что постепенно приближает новинку к отметке в 200 млн. С 4 по 7 июля мультфильм посмотрели 100 тыс. зрителей, что на 37 тыс. меньше, чем с 27 по 30 июня. Количество сеансов незначительно уменьшилось с 12 тыс. до 10 тыс.

"Среди предстоящих релизов большие надежды на "Большое путешествие. Вокруг света", очередную часть анимационной франшизы, которая успела показать хорошие результаты в предыдущие годы. "Три богатыря. Ни дня без подвига" тем временем показали самый большой объем зрителей за уикенд", — комментирует глава киносети КАРО Ольга Зинякова.