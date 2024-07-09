Netflix выпустил трейлер заключительного сезона сериала "Академия Амбрелла": премьера 8 августа

Netflix выпустил трейлер финального сезона сериала "Академия Амбрелла"

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Netflix выпустил полноценный трейлер четвёртого и заключительного сезона сериала "Академия Амбрелла". Премьера состоится 8 августа.

Фото: youtube.com by Netflix, PDM

Сюжет сериала рассказывает о семье супергероев Харгрэйвов, которые вынуждены адаптироваться к обычной жизни после потери своих сверхспособностей. "Академия" основана на одноимённой серии комиксов, созданной солистом группы My Chemical Romance Джерардом Уэем.

Главные роли в сериале исполняют Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн, Эмми Рэйвер-Лэмпман, Джастин Х. Мин и другие. В новых эпизодах также появятся Ник Офферман, Меган Маллали и Дэвид Кросс.