Netflix выпустил трейлер заключительного сезона сериала "Академия Амбрелла": премьера 8 августа

Netflix выпустил полноценный трейлер четвёртого и заключительного сезона сериала "Академия Амбрелла". Премьера состоится 8 августа.
Сюжет сериала рассказывает о семье супергероев Харгрэйвов, которые вынуждены адаптироваться к обычной жизни после потери своих сверхспособностей. "Академия" основана на одноимённой серии комиксов, созданной солистом группы My Chemical Romance Джерардом Уэем.
Главные роли в сериале исполняют Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн, Эмми Рэйвер-Лэмпман, Джастин Х. Мин и другие. В новых эпизодах также появятся Ник Офферман, Меган Маллали и Дэвид Кросс.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.