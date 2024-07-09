Вышел трейлер нового хоррор-триллера "Еретик" с Хью Грантом в главной роли

Вышел русский трейлер хоррор-триллера "Еретик" от создателей "Тихого места"

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинопрокатная компания "Вольга" выпустила трейлер хоррор-триллера "Еретик" (18+) с Хью Грантом в главной роли.

Фото: youtube.com by Вольгá, PDM

Режиссёрами и сценаристами выступили Скотт Бек и Брайан Вудс, известные по работе над сценарием для франшизы "Тихое место".

Сюжет фильма рассказывает о церковной миссии, которая приводит двух девушек к порогу обманчиво добродушного мистера Рида. Вскоре они оказываются в его дьявольской ловушке, созданной для испытания их веры.

Чтобы выжить, им предстоит пройти серию сложных испытаний и столкнуться с необъяснимыми явлениями. Теперь выбор веры для них становится выбором между жизнью и смертью.

В фильме также снялись Софи Тэтчер и Хлоя Ист.

Премьера фильма состоится 14 ноября в российских и зарубежных кинотеатрах.