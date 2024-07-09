Уход Голливуда обострил проблемы российского кинопроката и привёл к многомиллиардным убыткам

Убытки российского кинопроката за полгода превысили восемь миллиардов рублей

2:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Отсутствие конкуренции с голливудскими фильмами негативно влияет на российский кинопрокат. Отечественные фильмы не улучшаются, а убытки за полгода превысили восемь миллиардов рублей, отметил кинокритик Давид Шнейдеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, CC BY-SA 4.0

Хотя сборы российских кинотеатров за первую половину 2024 года выросли до 26,1 млрд рублей, что на 9% больше, чем в 2023 году, количество зрителей продолжает снижаться и составило почти в полтора раза меньше, чем пять лет назад. Шнейдеров считает, что ситуация близка к катастрофе, сообщает НСН.

"Убытки исчисляются миллиардами, ситуация близка к катастрофе. Подавляющее большинство российских фильмов в прокате проваливаются. Убытки только за последние полгода составили свыше восьми миллиардов рублей. Все наши кинодеятели, депутаты кричали, что нужно сократить количество американского кино в российских кинотеатрах. Сократили, большой Голливуд ушел. Оказалось, что зрители как не хотели смотреть российское кино, так и не хотят. Сейчас некоторые кинотеатры собираются объединяться с ресторанами, чтобы выжить", — сказал Шнейдеров.

По его мнению, для улучшения ситуации необходимо вернуть на российские экраны голливудские фильмы, чтобы российское кино достигло голливудского уровня. Например, успех "Чебурашки" в прокате был бы значительно ниже, если бы одновременно показывались "Аватар 2" и "Кот в сапогах 2". Минкульт создаёт не конкурентную среду, а очищает площадку для отечественных фильмов, что не способствует их улучшению, добавил кинокритик.

Шнейдеров также отметил, что зрители всё чаще выбирают онлайн-платформы, так как там можно смотреть фильмы в любое удобное время, чего нет в кинотеатрах.