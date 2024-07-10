Эрик Крипке рассказал, что боится разочаровать зрителей сериала "Пацаны"

Эрик Крипке признался, что ему всё труднее удивлять зрителей сериала "Пацаны"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Создатель супергеройского сериала "Пацаны" Эрик Крипке заявил, что ему и команде всё сложнее удивлять зрителей ленты. Об этом пишет Discussing Film.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Шоуреннер отметил, что для каждого сезона картины старается придумывать что-нибудь новое. Однако при этом Эрик Крипке опасается, что идеи не понравятся зрителям.

"Я чувствую невероятное давление, пытаясь дать зрителям что-то новое в каждом сезоне "Пацанов". Когда шоураннер знает, какое у него шоу, ему пора перестать его снимать. Сериалы должны удивлять и развиваться. Это всегда страшно, потому что каждый сезон ты гадаешь, сработают ли новые идеи. Шоу становятся скучными и застойными, когда они начинают следовать одному и тому же шаблону. Нужно продолжать стремиться к новому! Будучи сценаристами и актёрами, если мы этого не делаем, то что мы тогда делаем? Верно, мы просто гонимся за зарплатой", — заявил создатель популярного сериала.

Ранее Pravda.Ru писала, что четвёртый сезон "Пацанов" стартовал с самым большим числом зрителей в истории ленты.