Голливудский актёр Киану Ривз поделился своей заветной мечтой о роли мрачного героя комиксов

Киану Ривз раскрыл свою заветную мечту

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Самый загадочный и в то же время самый близкий к простому народу актёр Голливуда Киану Ривз признался, что у него есть давняя мечта — сыграть мрачного персонажа из популярных комиксов.

Фото: flickr by Правительство штата Сан-Паулу, CC BY 2.0

У каждого актёра есть заветная роль, которую он страстно хочет воплотить на сцене театра или в кино. Киану Ривз, на счету которого множество великолепных персонажей — от романтичных до героев боевиков и психологических триллеров — не исключение, сообщает портал Eva. ru.

Однако Киану завидует Роберту Паттинсону, который воплотил его давнюю мечту. Оказывается, Ривз давно хотел сыграть Бэтмена. Эта роль была его заветной мечтой. Но пока он лишь смог озвучить этого персонажа в мультфильме "DC Лига Суперпитомцы".