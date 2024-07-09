Голливудский актёр Киану Ривз поделился своей заветной мечтой о роли мрачного героя комиксов

Самый загадочный и в то же время самый близкий к простому народу актёр Голливуда Киану Ривз признался, что у него есть давняя мечта — сыграть мрачного персонажа из популярных комиксов.
У каждого актёра есть заветная роль, которую он страстно хочет воплотить на сцене театра или в кино. Киану Ривз, на счету которого множество великолепных персонажей — от романтичных до героев боевиков и психологических триллеров — не исключение, сообщает портал Eva. ru.
Однако Киану завидует Роберту Паттинсону, который воплотил его давнюю мечту. Оказывается, Ривз давно хотел сыграть Бэтмена. Эта роль была его заветной мечтой. Но пока он лишь смог озвучить этого персонажа в мультфильме "DC Лига Суперпитомцы".
"Это всегда было моей мечтой, но Роберт Паттинсон уже сыграл Бэтмена, и у него все отлично получилось. Так что, возможно, в будущем. Может быть, когда им понадобится Бэтмен постарше", — рассказал Киану.
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