Никита Кологривый признался, что у него не было отношений с Агатой Муцениеце

Никита Кологривый опроверг слухи о романе с Агатой Муцениеце

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый признался, что у него не было отношений с актрисой Агатой Муцениеце. Об этом он рассказал в YouTube-шоу Басты "Вопрос ребром".

Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens, PDM

Актёр сообщил, что ранее решил разыграть аудиторию, когда упомянул про роман с бывшей женой Павла Прилучного.

"Это был очень грамотный и наводящий вопрос в интервью. И я потроллил просто. Я считаю, что ничего такого я не сказал в этом интервью, не подтвердил. Нет, конечно, романа не было. Иногда я говорю это на зло", — сообщил звезда "Слова пацана".

Напомним, что Никита Кологривый заявил о романе с Агатой Муцениеце в апреле 2024 года в ходе беседы с журналисткой Лаурой Джугелией.