Начались съёмки картины "Братья" с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров сыграет самого себя в картине "Братья"

Стартовали съёмки комедии "Братья" с Филиппом Киркоровым, который играет в картине самого себя. Об этом пишет Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

В качестве режиссёра выступает Марк Горобец. Кроме Филиппа Киркорова в проекте принимают участие Денис Дорохов, Алёна Савастова, Карина Андоленко и другие актёры. Картина выйдет в кинотеатрах России 19 декабря.

По сюжету "Братьев" бездельник и дамский угодник Славик узнаёт о страшном диагнозе. Однако неожиданно оказывается, что братом главного героя является певец Филипп Киркоров. Славик начинает разрабатывать план похищения знаменитости.