Началась работа над продолжением фильма "Дьявол носит Prada"

Продолжение известного фильма "Дьявол носит Prada" запустили в производство. Об этом пишет портал Deadline со ссылкой на свои источники.
Алин Брош Маккенна напишет сценарий к проекту. Ранее она работала над оригинальной картиной. При этом никаких сделок с актёрами пока не было заключено.
По сюжету картины "Дьявол носит Prada" девушка Энди устраивается помощницей деспотичного редактора журнала моды Миранды Пристли. Главная героиня всегда мечтала о подобной работе, однако она не представляла, с каким нервным напряжением это будет связано.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.