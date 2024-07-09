Началась работа над продолжением фильма "Дьявол носит Prada"

Сценаристка фильма "Дьявол носит Prada" будет работать над сиквелом проекта

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Продолжение известного фильма "Дьявол носит Prada" запустили в производство. Об этом пишет портал Deadline со ссылкой на свои источники.

Фото: unsplash.com by freestocks.org, PDM

Алин Брош Маккенна напишет сценарий к проекту. Ранее она работала над оригинальной картиной. При этом никаких сделок с актёрами пока не было заключено.

По сюжету картины "Дьявол носит Prada" девушка Энди устраивается помощницей деспотичного редактора журнала моды Миранды Пристли. Главная героиня всегда мечтала о подобной работе, однако она не представляла, с каким нервным напряжением это будет связано.