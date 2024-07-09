Николас Кейдж рассказал, что фильм "Свинья" является его любимым

Николас Кейдж посоветовал посмотреть фильм "Свинья" с ним в главной роли

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Николас Кейдж признался, что его любимым фильмом является "Свинья" 2021 года. Об этом он сообщил изданию The Hollywood Reporter.

Фото: flickr.com by nicolas genin, CC BY-SA 2.0

Николас Кейдж рассказал, что благодаря картине Майкла Сарноски зрители узнают, как пережить утрату.

"В этом фильме люди могут что-то почерпнуть, потому что потери в какой-то момент коснутся каждого из нас. Это просто вопрос времени. Для меня это также фильм, который похож на народную песню. Это очень тихий, нежный, и является полной противоположностью тем экстравагантным персонажам, которых я ранее играл", — заявил актёр.

По сюжету фильма мужчина по имени Роб на протяжении многих лет живёт в глуши. У него есть друг — свинья. С ней он ищет трюфели. Однажды неизвестные нападают на Роба и похищают животное. В картине Николас Кейдж исполнил главную роль.