Николас Кейдж рассказал, что фильм "Свинья" является его любимым

Актёр Николас Кейдж признался, что его любимым фильмом является "Свинья" 2021 года. Об этом он сообщил изданию The Hollywood Reporter.
Николас Кейдж рассказал, что благодаря картине Майкла Сарноски зрители узнают, как пережить утрату.
"В этом фильме люди могут что-то почерпнуть, потому что потери в какой-то момент коснутся каждого из нас. Это просто вопрос времени. Для меня это также фильм, который похож на народную песню. Это очень тихий, нежный, и является полной противоположностью тем экстравагантным персонажам, которых я ранее играл", — заявил актёр.
По сюжету фильма мужчина по имени Роб на протяжении многих лет живёт в глуши. У него есть друг — свинья. С ней он ищет трюфели. Однажды неизвестные нападают на Роба и похищают животное. В картине Николас Кейдж исполнил главную роль.
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