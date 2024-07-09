Алексей Чадов рассказал, чего не хватает отечественному кино

Алексей Чадов заявил, что российскому кино не хватает денег

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда "Ночного дозора" Алексей Чадов заявил, что российскому кино не хватает денежных средств. Об этом он сообщил NEWS.ru.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Алексей Чадов уточнил, что в нашей стране есть огромное количество профессионалов в сфере кино. Однако, по мнению актёра, если бы было больше денег, то в России появилось много качественных жанровых картин.

"Многие заводят дискуссии, что хотят видеть более качественное кино. <...> У нас очень много классных, первоклассных специалистов, звёздные операторы мировой величины, невероятно талантливые, выпускники ВГИКа. <...> Специалистов появилось море. <...> Если бы было больше бюджета, было бы больше ярких и качественных жанровых фильмов", — заявил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Алексей Чадов призвал молодёжь учиться на режиссёров, сценаристов и операторов.