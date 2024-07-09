Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдых во Вьетнаме: вот почему стоит побывать в Нячанге
Орнитолог Мишин назвал причиной сокращения численности воробьёв в городах пандемию
Кошка ластится к ногам хозяина, чтобы показать любовь
Пассажирка взыскала 100 тысяч рублей компенсации за давку на вокзале
Почему кошки завоевывают сердца владельцев чаще собак
Самые доступные заднеприводные автомобили в 2024 году
Численность дикого лосося в Балтийском море резко сократилась
Насыпной пирог с вишней и малиной: чудесное сочетание рассыпчатого теста и ягод
Фильм "Безумный Макс: Дорога ярости" признали лучшим сиквелом
Алексей Чадов рассказал, чего не хватает отечественному кино

Алексей Чадов заявил, что российскому кино не хватает денег

0:56
Кино

Звезда "Ночного дозора" Алексей Чадов заявил, что российскому кино не хватает денежных средств. Об этом он сообщил NEWS.ru.

Алексей Чадов заявил, что российскому кино не хватает денег
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Алексей Чадов уточнил, что в нашей стране есть огромное количество профессионалов в сфере кино. Однако, по мнению актёра, если бы было больше денег, то в России появилось много качественных жанровых картин.

"Многие заводят дискуссии, что хотят видеть более качественное кино. <...> У нас очень много классных, первоклассных специалистов, звёздные операторы мировой величины, невероятно талантливые, выпускники ВГИКа. <...> Специалистов появилось море. <...> Если бы было больше бюджета, было бы больше ярких и качественных жанровых фильмов", — заявил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Алексей Чадов призвал молодёжь учиться на режиссёров, сценаристов и операторов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
Пассажирка взыскала 100 тысяч рублей компенсации за давку на вокзале
Почему кошки завоевывают сердца владельцев чаще собак
Самые доступные заднеприводные автомобили в 2024 году
Численность дикого лосося в Балтийском море резко сократилась
Насыпной пирог с вишней и малиной: чудесное сочетание рассыпчатого теста и ягод
Фильм "Безумный Макс: Дорога ярости" признали лучшим сиквелом
ЛДПР предлагает бесплатно выдавать новое жилье пострадавшим при ЧС
Остатки с маткапитала в размере 10 000 рублей можно будет использовать
В Fortnite может пройти коллаборация с Life is Strange
Специалист Джоши рассказал, когда нужно чистить зубы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников