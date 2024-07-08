Актёр Александр Самойленко признался, что согласился на эпизодическую роль в сериале "Папины дочки. Новые" после длительных уговоров

Актёр из "Папиных дочек" поделился своим мнением о продолжении сериала

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Александр Самойленко признался, что согласился на участие в продолжении сериала "Папины дочки. Новые" только после длительных уговоров, сообщает aif.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Dragio0077, CC BY-SA 4.0

"Плохо [отношусь к продолжению]. Но меня уговорили сняться там в одном эпизоде. Считаю, что нельзя входить в одну реку дважды", — отметил он.

В оригинальном сериале Самойленко исполнил роль стоматолога Андрея Антонова. В апреле 2023 года он заявил, что считал "Папины дочки" неудачным проектом. Актёр также добавил, что из коллег по сериалу наиболее часто общается с Нонной Гришаевой и Татьяной Орловой.

"Из тех вещей, в которых я снимался, могу выделить два проекта, за которые мне не стыдно: это картина Клима Шипенко "Салют-7" и сериал "Душегубы" Давида Ткебучава про витебского маньяка", — подчеркнул Самойленко.

Второй сезон "Папины дочки. Новые" вышел 15 апреля 2024 года. В проекте вновь приняли участие Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Лиза Арзамасова и другие. К ним присоединились блогер Влад А4 и фигурист Илья Авербух.