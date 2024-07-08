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Слияние Paramount и Skydance: председатель совета директоров объяснила причины сделки

Paramount и Skydance объединились ради укрепления позиций на рынке

1:07
Кино

Совет директоров Paramount одобрил слияние со студией Skydance, с которой ранее были созданы фильмы "Топ Ган: Мэверик" и последние части франшизы "Миссия невыполнима", сообщает The New York Times. Ранее безуспешно предпринимались попытки объединения Paramount с Sony.

Paramount и Skydance объединились ради укрепления позиций на рынке
Фото: commons.wikimedia.org by Coolcaesar, CC BY-SA 4.0

Руководство объединенной студией будет возложено на главу Skydance — Дэвида Эллисона.

"Учитывая изменения в отрасли, мы хотим укрепить Paramount в будущем," — прокомментировала сделку председатель совета директоров Шари Рэдстоун.

В последние годы позиции Paramount ослабли, и студия оказалась в тени Netflix и Amazon. Также в публикации упоминаются внутренние конфликты в компании.

Главным выгодоприобретателем от сделки журналисты называют 70-летнюю Рэдстоун, которая после слияния фактически отойдёт от дел. Дэвид Эллисон планирует провести оптимизацию в объединённой компании, что может быть непопулярным среди сотрудников, но позитивно воспринято акционерами.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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