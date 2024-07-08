Слияние Paramount и Skydance: председатель совета директоров объяснила причины сделки

Совет директоров Paramount одобрил слияние со студией Skydance, с которой ранее были созданы фильмы "Топ Ган: Мэверик" и последние части франшизы "Миссия невыполнима", сообщает The New York Times. Ранее безуспешно предпринимались попытки объединения Paramount с Sony.
Руководство объединенной студией будет возложено на главу Skydance — Дэвида Эллисона.
"Учитывая изменения в отрасли, мы хотим укрепить Paramount в будущем," — прокомментировала сделку председатель совета директоров Шари Рэдстоун.
В последние годы позиции Paramount ослабли, и студия оказалась в тени Netflix и Amazon. Также в публикации упоминаются внутренние конфликты в компании.
Главным выгодоприобретателем от сделки журналисты называют 70-летнюю Рэдстоун, которая после слияния фактически отойдёт от дел. Дэвид Эллисон планирует провести оптимизацию в объединённой компании, что может быть непопулярным среди сотрудников, но позитивно воспринято акционерами.
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