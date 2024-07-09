Александр Самойленко рассказал, почему отказался сниматься в "Мастере и Маргарите"

Звезда "Холопа" Александр Самойленко признался, что отказался от участия в фильме Михаила Локшина "Мастер и Маргарита". Об этом он рассказал сайту aif.ru.
По мнению Александра Самойленко, "Мастер и Маргарита" является "проклятой вещью". Он заявил, что произведение нельзя ставить в театре и снимать по нему кино. Кроме того, актёр упомянул пьесу Михаила Лермонтова "Маскарад". По словам Александра Самойленко, во время игры в спектакле по произведению случилось много плохих событий.
"А вот от съёмок в новой экранизации "Мастера и Маргариты" я, кстати, отказался. Даже не стал рассматривать предложение. Считаю, это проклятая вещь. Её нельзя ни ставить, ни снимать. Я в это очень верю. Так же, как и "Маскарад" Лермонтова. Играл в спектакле "Маскарад" и происходило много всяких разных событий... Для примера, сначала Сергей Шакуров ногу сломал, потом я... Какая-то проклятая постановка. И "Мастер и Маргарита" тоже проклятое произведение", — заявил звезда "Холопа".
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