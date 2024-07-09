Издание The Hollywood Reporter составило список лучших сиквелов

Издание The Hollywood Reporter составило список 15 лучших продолжений кинопроектов за последние 20 лет.
Самым удачным сиквелом признали картину "Безумный Макс: Дорога ярости" Джорджа Миллера. По сюжету Макс оказывается в плену и вынужденно присоединяется к бунтарям, которые бегут через пустыню от тирании Несмертного Джо. В список издания вошли и другие проекты:
Ранее Pravda.Ru писала, что Джордж Миллер выразил желание снять "Тор 5" с Крисом Хемсвортом.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.