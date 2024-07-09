В России приступили к производству экранизаций сказок "Алые паруса" и "Золушка"

В России экранизируют сказки "Алые паруса" и "Золушка"

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Продюсеры Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов начали работать над экранизациями сказок "Алые паруса" и "Золушка". Об этом пишет Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Сейчас для съёмок создают масштабные декорации. Премьера проектов запланирована на 2026 год. В качестве режиссёра "Золушки" выступит Марк Горобец. Предположительно, в картине будут задействованы артефакты из фильма 1947 года. Известно, что "Золушка" станет классической экранизацией сказки. Что касается "Алых парусов", то действие проекта будет происходить в современном мире. По сюжету аристократ Артур Грей и его потомок Костя объединятся во имя спасения мира.

Ранее Pravda.Ru писала, что бестселлер "Последний день лета" про ростовских школьников экранизируют.