В России приступили к производству экранизаций сказок "Алые паруса" и "Золушка"

Продюсеры Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов начали работать над экранизациями сказок "Алые паруса" и "Золушка". Об этом пишет Бюллетень кинопрокатчика.
Сейчас для съёмок создают масштабные декорации. Премьера проектов запланирована на 2026 год. В качестве режиссёра "Золушки" выступит Марк Горобец. Предположительно, в картине будут задействованы артефакты из фильма 1947 года. Известно, что "Золушка" станет классической экранизацией сказки. Что касается "Алых парусов", то действие проекта будет происходить в современном мире. По сюжету аристократ Артур Грей и его потомок Костя объединятся во имя спасения мира.
Ранее Pravda.Ru писала, что бестселлер "Последний день лета" про ростовских школьников экранизируют.
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