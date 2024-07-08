Стал известен лучший фильм фестиваля "Voices", который проходил в Череповце и Вологде

Фантастическую драму "Пришелец" Ивана Соснина признали лучшим фильмом на фестивале молодого кино "Voices". Об этом пишет Бюллетень кинопрокатчика.
Мероприятие проходило в Череповце и Вологде. Победителей определяли путём зрительского голосования. Известно, что кроме награды за лучший фильм, "Пришелец" удостоился приза за лучшую режиссуру. При этом лучшим короткометражным проектом признали картину Евгении Казанкиной "New", а приз за лучшую роль достался Рафаэлю Кенару ("Цепной пёс").
Действие "Пришельца" разворачивается в маленькой деревне на Урале. Чудак Лёша живёт в самодельном доме из мусора и рисует круги на полях. Также он пытается связаться с представителями внеземных цивилизаций.
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