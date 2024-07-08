Стал известен лучший фильм фестиваля "Voices", который проходил в Череповце и Вологде

Картину "Пришелец" признали лучшим фильмом кинофестиваля "Voices"

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Фантастическую драму "Пришелец" Ивана Соснина признали лучшим фильмом на фестивале молодого кино "Voices". Об этом пишет Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: Travail personnel by Coyau, CC BY 3.0

Мероприятие проходило в Череповце и Вологде. Победителей определяли путём зрительского голосования. Известно, что кроме награды за лучший фильм, "Пришелец" удостоился приза за лучшую режиссуру. При этом лучшим короткометражным проектом признали картину Евгении Казанкиной "New", а приз за лучшую роль достался Рафаэлю Кенару ("Цепной пёс").

Действие "Пришельца" разворачивается в маленькой деревне на Урале. Чудак Лёша живёт в самодельном доме из мусора и рисует круги на полях. Также он пытается связаться с представителями внеземных цивилизаций.