Стал известен лучший фильм фестиваля "Voices", который проходил в Череповце и Вологде

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Картину "Пришелец" признали лучшим фильмом кинофестиваля "Voices"

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Кино

Фантастическую драму "Пришелец" Ивана Соснина признали лучшим фильмом на фестивале молодого кино "Voices". Об этом пишет Бюллетень кинопрокатчика.

Картину "Пришелец" признали лучшим фильмом кинофестиваля "Voices"
Фото: Travail personnel by Coyau, CC BY 3.0

Мероприятие проходило в Череповце и Вологде. Победителей определяли путём зрительского голосования. Известно, что кроме награды за лучший фильм, "Пришелец" удостоился приза за лучшую режиссуру. При этом лучшим короткометражным проектом признали картину Евгении Казанкиной "New", а приз за лучшую роль достался Рафаэлю Кенару ("Цепной пёс").

Действие "Пришельца" разворачивается в маленькой деревне на Урале. Чудак Лёша живёт в самодельном доме из мусора и рисует круги на полях. Также он пытается связаться с представителями внеземных цивилизаций.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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