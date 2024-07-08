Софья Зайка рассказала, когда может состояться премьера "Чебурашки 2"

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Софья Зайка пошутила, что Сергей Гармаш "прописался" в Сочи

0:58
Кино

Актриса Софья Зайка рассказала, что съёмки продолжения фильма "Чебурашка" сейчас активно идут в Сочи. Об этом пишет Комсомольская правда.

Софья Зайка пошутила, что Сергей Гармаш "прописался" в Сочи
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

По словам актрисы, премьера "Чебурашки 2", вероятно, состоится в следующем году. Кроме того, она пошутила, что Сергей Гармаш "прописался" в городе съёмок.

"Сергей Леонидович Гармаш уже практически прописался в Сочи. Мы все там сейчас снимаемся. И в Сочи и в Абхазии. Премьера второй части "Чебурашки", скорее всего, состоится в 2025 году, поскольку в картине много графики", — сообщила актриса.

Напомним, что Софья Зайка в оригинальном фильме сыграла продавщицу мороженого. Во второй части она также исполняет эту роль.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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