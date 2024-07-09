Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средняя цена подержанных авто в России достигла 790 тысяч рублей
Почему густые волосы склонны к спутыванию и как это предотвратить
Оладьи из кабачков с фаршем: вкусный и сытный летний обед или ужин
Криштиану Роналду о вылете с Евро: Португалия заслуживала большего
Стиль одежды old money: элегантность, роскошь и другие его особенности
В Казани обрушился потолок в новом жилом комплексе
Где в России получают хорошую пенсию?
Новый мод для The Witcher 3: кастомизация персонажей и новые квесты
Как строительство жилых комплексов способствует образованию смерчей
Самолёты на проволоке и пьяные пожарные: как снимали фильм-катастрофу "Экипаж"

На съёмках фильма "Экипаж" использовали ялтинский карьер и тонны комбикорма

1:18
Кино

Советский боевик "Экипаж" режиссёра Александра Митты вышел в 1979 году, когда на вооружении киношников ещё не было компьютерных технологий и реквизиторам приходилось проявлять недюжинную изобретательность, чтобы снять экшн-сцены.

На съёмках фильма "Экипаж" использовали ялтинский карьер и тонны комбикорма
Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм", PDM

Во время работы над фильмом "Экипаж" в одном из заброшенных карьеров неподалеку от Ялты были построены декорации аэропорта и нефтеперерабатывающего завода. Киношники также сделали макеты самолётов и подвесили их на проволоку.

А для создания грязевого потока с водой смешали несколько тонн комбикорма. В итоге сцены взрывов и землетрясения на экране выглядели вполне натурально.

Во время съёмки пожара Митта с ужасом обнаружил, что горят все три части декораций, хотя днём ранее просил пожарных поочерёдно их тушить. Как оказалось, огнеборцы были подшофе и без воды в резервуарах. Пока они ездили за водой, декорации сгорели. Но режиссёр не опустил руки и нашёл для съёмок ещё один списанный самолёт.

Ранее Правда.ру писала, что Эвелина Блёданс отказалась от процедуры ЭКО, побоявшись судьбы Заворотнюк и Фриске.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно

Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.

5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
5 неожиданных причин, почему ваш аккумулятор умирает быстрее, чем вы думаете
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
Где в России получают хорошую пенсию?
Новый мод для The Witcher 3: кастомизация персонажей и новые квесты
На съёмках фильма "Экипаж" использовали ялтинский карьер и тонны комбикорма
Как строительство жилых комплексов способствует образованию смерчей
Врач-дерматокосметолог Бритько о вредных ингредиентах в летней косметике
Это простой способ определить состояние кошки по её ушам
Найдена древняя печать Хеттской империи с уникальной надписью
Как обезопасить себя при аренде автомобиля и что делать в случае аварии
Простая шарлотка: без хлопот готовим её в мультиварке
3 оптимальных варианта авто для поездок на дачу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников