Самолёты на проволоке и пьяные пожарные: как снимали фильм-катастрофу "Экипаж"

На съёмках фильма "Экипаж" использовали ялтинский карьер и тонны комбикорма

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Советский боевик "Экипаж" режиссёра Александра Митты вышел в 1979 году, когда на вооружении киношников ещё не было компьютерных технологий и реквизиторам приходилось проявлять недюжинную изобретательность, чтобы снять экшн-сцены.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм", PDM

Во время работы над фильмом "Экипаж" в одном из заброшенных карьеров неподалеку от Ялты были построены декорации аэропорта и нефтеперерабатывающего завода. Киношники также сделали макеты самолётов и подвесили их на проволоку.

А для создания грязевого потока с водой смешали несколько тонн комбикорма. В итоге сцены взрывов и землетрясения на экране выглядели вполне натурально.

Во время съёмки пожара Митта с ужасом обнаружил, что горят все три части декораций, хотя днём ранее просил пожарных поочерёдно их тушить. Как оказалось, огнеборцы были подшофе и без воды в резервуарах. Пока они ездили за водой, декорации сгорели. Но режиссёр не опустил руки и нашёл для съёмок ещё один списанный самолёт.

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