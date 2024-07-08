В фильме "Служебный роман" зрители обнаружили киноляп с маникюром Верочки

Зрители нашли киноляп в фильме "Служебный роман"

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Зрители обнаружили киноляп, который связан с маникюром секретарши Верочки в фильме Эльдара Рязанова "Служебный роман". Об этом пишет "Газета.Ru".

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, PDM

Киноляп можно заметить во время сцен с преподаванием "уроков женской красоты" главной героине Людмиле Калугиной. Сначала на ногтях Верочки есть яркий красный лак. Однако, когда персонажи фильма переходят в актовый зал, то у секретарши уже нет никакого маникюра.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что киноляп с часами в "Служебном романе" получил новый смысл благодаря зрителям.