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Больше времени на съёмки: Джон Сина уходит из рестлинга

Прощальный тур Джона Сины завершится 20 апреля 2025 года

1:17
Кино

Джон Сина покидает рестлинг. Теперь у него будет больше времени на съёмки в комедийных фильмах и блокбастерах.

Прощальный тур Джона Сины завершится 20 апреля 2025 года
Фото: KINOKADR by Скриншот видео YouTube канала KINOKADR, PDM

За 24 года работы в WWE Джон Сина стал чемпионом федерации рекордные 13 раз. Его прощальный тур завершится 20 апреля 2025 года на WrestleMania 41 — главном шоу американской рестлинг-индустрии.

Кинокарьера Джона Сины начала стремительно развиваться в 2018 году, когда он резко сократил количество выступлений на ринге.

Сейчас мир с нетерпением ждёт выхода комедийного боевика "Heads of State" Ильи Найшуллера, в котором легенда рестлинга сыграл одну из главных ролей.

Интересно, что в юности Джон подавал документы в 60 колледжей и был принят в 58 из них. Будущий рестлер выбрал Спрингфилдский Колледж.

Напомним, на прошедшей церемонии вручения премии "Оскар" Джон Сина поразил всех, появившись на сцене в голом виде.

Ранее Правда. ру писала, что Джон Сина вышел на сцену "Оскара" голым, чтобы вручить премию за лучшие костюмы.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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