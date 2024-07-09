Больше времени на съёмки: Джон Сина уходит из рестлинга

Джон Сина покидает рестлинг. Теперь у него будет больше времени на съёмки в комедийных фильмах и блокбастерах.
За 24 года работы в WWE Джон Сина стал чемпионом федерации рекордные 13 раз. Его прощальный тур завершится 20 апреля 2025 года на WrestleMania 41 — главном шоу американской рестлинг-индустрии.
Кинокарьера Джона Сины начала стремительно развиваться в 2018 году, когда он резко сократил количество выступлений на ринге.
Сейчас мир с нетерпением ждёт выхода комедийного боевика "Heads of State" Ильи Найшуллера, в котором легенда рестлинга сыграл одну из главных ролей.
Интересно, что в юности Джон подавал документы в 60 колледжей и был принят в 58 из них. Будущий рестлер выбрал Спрингфилдский Колледж.
Напомним, на прошедшей церемонии вручения премии "Оскар" Джон Сина поразил всех, появившись на сцене в голом виде.
Ранее Правда. ру писала, что Джон Сина вышел на сцену "Оскара" голым, чтобы вручить премию за лучшие костюмы.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.