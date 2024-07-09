Больше времени на съёмки: Джон Сина уходит из рестлинга

Прощальный тур Джона Сины завершится 20 апреля 2025 года

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Джон Сина покидает рестлинг. Теперь у него будет больше времени на съёмки в комедийных фильмах и блокбастерах.

Фото: KINOKADR by Скриншот видео YouTube канала KINOKADR, PDM

За 24 года работы в WWE Джон Сина стал чемпионом федерации рекордные 13 раз. Его прощальный тур завершится 20 апреля 2025 года на WrestleMania 41 — главном шоу американской рестлинг-индустрии.

Кинокарьера Джона Сины начала стремительно развиваться в 2018 году, когда он резко сократил количество выступлений на ринге.

Сейчас мир с нетерпением ждёт выхода комедийного боевика "Heads of State" Ильи Найшуллера, в котором легенда рестлинга сыграл одну из главных ролей.

Интересно, что в юности Джон подавал документы в 60 колледжей и был принят в 58 из них. Будущий рестлер выбрал Спрингфилдский Колледж.

Напомним, на прошедшей церемонии вручения премии "Оскар" Джон Сина поразил всех, появившись на сцене в голом виде.

Ранее Правда. ру писала, что Джон Сина вышел на сцену "Оскара" голым, чтобы вручить премию за лучшие костюмы.