Екатерина Климова: три брака многодетной мамы, закончившиеся разводом

Екатерина Климова — известная российская актриса, снявшаяся более чем в 50 фильмах, включая "Волчье солнце", "Григорий Р.", "Однажды в Ростове", "Мы из будущего", "Мосгаз", "По законам военного времени" и другие.
Первым мужем одной из самых красивых российских актрис был её школьный возлюбленный Илья Хорошилов. Несмотря на рождение дочери Лизы в 2002 году, брак не удалось сохранить.
Второй брак Екатерины с популярным актёром Игорем Петренко также закончился разводом через 10 лет семейной жизни, хотя многие считали его удачным, ведь супруги воспитывали двоих сыновей и считались красивой крепкой парой.
В 2015 году актриса вышла замуж за актёра Гелу Месхи, и вскоре у них родилась дочка Белла. Однако и эта история любви не получила продолжения — спустя четыре года супруги расстались.
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