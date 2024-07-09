Екатерина Климова: три брака многодетной мамы, закончившиеся разводом

Первым мужем Екатерины Климовой был её школьный возлюбленный Илья Хорошилов

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Екатерина Климова — известная российская актриса, снявшаяся более чем в 50 фильмах, включая "Волчье солнце", "Григорий Р.", "Однажды в Ростове", "Мы из будущего", "Мосгаз", "По законам военного времени" и другие.

Фото: YouTube канал ПРОЕКТ 2020 by Скриншот видео YouTube канала ПРОЕКТ 2020, PDM

Первым мужем одной из самых красивых российских актрис был её школьный возлюбленный Илья Хорошилов. Несмотря на рождение дочери Лизы в 2002 году, брак не удалось сохранить.

Второй брак Екатерины с популярным актёром Игорем Петренко также закончился разводом через 10 лет семейной жизни, хотя многие считали его удачным, ведь супруги воспитывали двоих сыновей и считались красивой крепкой парой.

В 2015 году актриса вышла замуж за актёра Гелу Месхи, и вскоре у них родилась дочка Белла. Однако и эта история любви не получила продолжения — спустя четыре года супруги расстались.

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