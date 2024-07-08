Звезде "Полосатого рейса" тигр разорвал височную артерию, а мужу-дрессировщику поранил голову

Звезду фильма "Полосатый рейс" дрессировщицу Маргариту Назарову погубила профессия

Маргарита Назарова, звезда фильма "Полосатый рейс", стала жертвой своей профессии. Однажды тигр во время прыжка задел её голову. Чтобы скрыть шрамы, она надевала бант, но другой её полосатый питомец невзлюбил этот бант и, пытаясь сорвать его, одним ударом разорвал ей височную артерию.

Фото: YouTube канал Люди ТВ by Скриншот видео YouTube канала Люди ТВ, PDM

После этого артистку цирка постоянно мучили головные боли, и у неё развились навязчивые состояния. На этом злоключения Назаровой не закончились.

В 1972 году одна из тигриц во время игры случайно поранила её мужа, дрессировщика Константиновского. У него началось воспаление мозга, и через неделю он скончался в возрасте 52 лет.

Назарова тяжело пережила смерть мужа, у неё началась депрессия, и только через полтора года она смогла вернуться на арену. После того как тигр, с которым она раскачивалась на качелях под куполом цирка, разбился, Маргарита Петровна ушла из профессии.

Она уехала в Нижний Новгород, где 20 лет жила затворницей, ни с кем не общаясь. Народная артистка РСФСР Маргарита Назарова скончалась 26 октября 2005 года в возрасте 79 лет.

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